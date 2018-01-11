欧元债市：公债收益率下跌，债市受惊后恢复平静

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦1月11日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四全线走低，此前中国政府消息人士称，有关中国考虑减缓或暂停增持美债的消息有可能引用错误消息来源，也有可能是一条假消息。中国外管局随后发出的新闻稿证实了路透报导的准确性。慌乱的全球债市恢复了一些平静。

近来数日，对于央行撤走刺激措施的担忧，高油价，以及一波新债供应，都打击了债市人气，导致美国、欧洲和日本公债收益率大幅上扬。

市场抛盘周三达到了一个新高度，因彭博报导称，负责评估中国外汇储备管理的官员已建议放缓或停止购买美国公债。

中国的美债持仓居全球之冠，根据美国财政部数据，2017年10月时中国持有1.19万亿美元美债。

但美债周三标售结果强劲，加上中国官员周四指出，有关中国考虑减缓或暂停增持美债的消息有可能引用错误消息来源，也有可能是一条假消息，这令全球债市略感宽慰。

“的确中国是全球最大的美债外部持有者之一，其次则为日本，这意味着他们的确拥有对市场走向的巨大影响力，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示。

“由于近期油价上涨引发通胀即将开始上升的疑虑，因此若昔日美债的大买家停止买进甚至开始大量抛售，债市或许因此感到不安是可以理解的。”

欧元区债券收益率下跌1-3个基点，其中德国10年期公债收益率下跌2.5个基点至0.46%，自上日触及的逾两个月高点约0.49%下滑。

欧洲盘初美债价格亦站稳脚跟，美国10年期公债收益率报在2.54%，低于周三创下的逼近2.60%的10个月高点。(完) (编译 艾茂林/张明钧; 审校 王洋/于春红)