欧元债市：公债收益率下跌，因美国关税措施恐打乱欧洲央行退场计划

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦3月7日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周三下跌，分析师称，因市场担心美国对欧洲产品课征关税，可能阻碍欧洲央行撤走刺激措施的计划。

美国总统特朗普的首席经济顾问柯恩周二辞职，这可能有利更多保护主义措施出台，有引发全球贸易战的危险。

这带动公债的避险买需，美债收益率隔夜下跌。

欧洲方面，市场对政府公债需求周三升高，次日欧洲央行政策会议料将提供更多有关该行何时结束大规模刺激计划的细节。

但分析师多表示，美国发生的事件可能令欧洲央行的讯息复杂化。

“现在市场担心的是爆发全球贸易战可能会影响欧洲经济成长，若经济成长果真下滑，那么衰退的风险将会升高，欧洲央行可能被迫放慢缩减宽松的脚步，”德国中央合作银行(DZ Bank)分析师Pascal Segesser表示。

德国商业银行分析师团队也在报告中提出此一可能性，称柯恩辞职使得欧洲央行周四会后传递出更加鸽派讯息的可能性升高。

因此，欧元区政府公债收益率全面下跌1-3个基点。德国10年期公债收益率下跌1个基点至0.66%。

法国10年期公债收益率下跌2个基点至0.91%，远离2月高点1.06%。

虽然1000 GMT将公布欧元区2017年区内生产总值(GDP)终值，但不久后焦点将转回至美国，ADP Research Institute民间就业数据将于1315GMT出炉。(完) (编译 蔡美珍/张明钧;审校 高琦/王洋)