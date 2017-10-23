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欧元债市：公债收益率下跌，安倍赢得日本大选巩固该国超宽松货币政策
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#债券
2017年10月23日 / 早上7点33分 / 2 天内

欧元债市：公债收益率下跌，安倍赢得日本大选巩固该国超宽松货币政策

1 分钟阅读

路透伦敦10月23日 - 欧元区借款成本周一下降，因日本首相安倍晋三领导的执政联盟在提前大选中获胜，为日本继续实施超宽松货币政策打开绿灯。

本周欧洲央行将举行会议，或暗示会谨慎地减弱超宽松货币政策立场，这令全球债市稍感宽慰。

欧洲央行周四预计会宣布削减月度购债规模，同时延长刺激措施的期限，并表态会在未来数年继续致力于维持低利率环境。

日本周日选举结果让投资人感到宽慰，认为日本货币政策将维持超宽松模式一段时间。

“若安倍在选战中没有赢这么多，日本量化宽松的授权可能会转弱，那么可能会有一些尾部风险，”瑞穗欧元利率策略主管Peter Chatwell表示。

“如今量化宽松获得新的授权，这意味着日圆贬值和日债价格上涨。这同时也会对其他发达市场产生重大的外溢效应。”

日本10年期公债收益率起初上涨至0.080%，追平本月稍早所及的10周高点，但之后回跌至0.070%，日内持平。

这为欧元区债券市场交易定调，多数10年期公债收益率下跌1-2个基点。

指标德国10年期公债收益率下跌2个基点至0.43%，自约一周高点0.46%回落。

西班牙债券表现略微落后。西班牙政府周末表示，将采取前所未见的措施解散加泰罗尼亚政府，这是阻止当地推动独立的最后一招，并藉以缓解欧元区第四大经济体陷入动乱的疑虑。(完) (编译 王洋/张明钧; 审校 李春喜/张涛)

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