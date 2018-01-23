欧元债市：公债收益率下跌，日本央行淡化结束量化宽松的臆测

路透伦敦1月23日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二微跌，此前日本央行淡化了外界对于该行接近结束刺激政策的臆测，令人对欧洲央行本周稍晚会议上也将做出同样动作的预期升温。

欧元区债市未对美国解除政府停摆状态的消息马上做出反应。虽然美国公债收益率周一上涨，但周二在欧洲早盘下跌。

日本央行总裁黑田东彦周二重申了对强力货币宽松政策的承诺，称距离实现央行2%的通胀率目标还有距离。

有关日本及欧洲央行可能提早而非延后终止货币刺激的讨论日趋热烈，全球债市近几周因而受创。

欧洲央行周四召开会议时，各界正揣测该行是否会终止大规模刺激政策，并暗示将调高目前处于历史低位的指标利率。

过去一周多位欧洲央行出面淡化近期调整货币政策立场的传言，但是12月会议记录说词强硬、欧元及石油价格大涨，让各界都聚焦于周四会议。

“各地市场正在等待德拉吉证实过去一周我们见到的温和回撤看法，”荷兰国际集团利率策略师表示，“期待他是否会暗示，可能在3月对资产购买的前瞻指引作出一些改变”

尽管多数欧元区借贷成本下滑1-2个基点，二线国家债券盘初表现相对突出，此前西班牙和希腊的债信评等在周五获得调升。

西班牙10年期公债收益率跌至七个月低点1.36%，日内跌3个基点，其与德国10年期公债间的利差收窄至87个基点，创下2015年3月以来最低。葡萄牙10年期公债收益率下跌6个基点，降至2015年4月以来最低的1.675%。

德国10年期公债收益率下跌2个基点至0.48%。德国计划于今日稍晚发行50亿欧元两年期债券(Schatz)。市场也在等待德国ZEW发布的调查结果。(完) (编译 李春喜/张明钧; 审校 王洋/刘秀红)