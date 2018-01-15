欧元债市：公债收益率从数月高位回落，市场在上周抛盘之后稍作喘息

路透伦敦1月15日 - 欧元区借款成本周一从数月高位回落，因债券投资者在债市遭遇大规模抛售之后进行反思。之前是有关欧洲央行或比预想更快地结束大规模刺激措施的预期，引发了债市的卖盘。

德国央行总裁魏德曼上周五表示，近期加息的风险较低。

这一表态令四面楚歌的公债价格获得喘息，周一美国市场逢假期休市，整体交投预计会较为清淡。

另外分析师称，本周大量赎回及较上周更少的新债发行，亦支撑了本地区债市。

一周来关于日本和欧元区结束大规模刺激措施的言论，令固定收益品种人气受到打压，同时上周五公布的数据显示，美国12月基础消费者物价录得11个月来最大涨幅。

美国两年期公债收益率上周五涨至2%上方，这是金融危机以来的首次。

欧元区货币市场行情反映欧洲央行年底前升息10个基点的机率为70%。

日本央行总裁黑田东彦周一重申央行决心维持量化宽松措施，但他就通胀和经济发表正面评论，推动日圆兑美元涨至四个月高位。

早盘交易中，多数欧元区公债收益率跌1-2个基点不等。

德国10年期公债收益率报0.51%，脱离上周五触及的五个月高位0.54%。

德国两年期公债收益率较上周触及的逾六个月高位低约五个基点，报负0.55%。

大和资本市场经济研究主管Chris Scicluna称，“有进一步抛售的机会，但有也保持谨慎的理由。”(完) (编译 王洋/于春红; 审校 王颖)