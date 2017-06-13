欧元债市：公债收益率全线上升，荷兰和芬兰政情压制乐观情绪

路透伦敦6月13日 - 欧元区公债收益率周二全线上扬，荷兰新政府组建没有进展，加上芬兰有可能进行提前大选，削弱了欧洲范围内的政治乐观情绪。

周一欧元区公债收益率下滑，因法国第一轮议会选举情况预示，总统马克龙领导的政党有望取得压倒性优势，而意大利的五星运动在地方选举中受挫。

不过虽然南欧地区的政治风险或减弱，但北欧一些国家的政治不确定性犹存。

“过去几日欧洲有一些重要政治消息，虽然主要关注的是法国和意大利消息，但其他地区也传来一些负面消息，”德国中央合作银行(DZ Bank)的策略师Daniel Lenz说。

“在荷兰，组建联合政府的第二次尝试失败，芬兰也可能提前大选。”

欧元区公债收益率周二上涨1-2个基点不等。德国10年期公债收益率涨1.6个基点至0.27%。

由于荷兰拥有AAA评级，且经济和财政实力较强，该国公债通常对政治担忧反应不大。

但荷兰10年期公债与德国可比公债的收益率差在一年高点22个基点附近徘徊。

芬兰10年期公债收益率上涨2个基点至0.345%，之前有消息称，芬兰总理西皮莱(Juha Sipila)将解散三党联合政府。

德国10年期公债和美国可比公债收益率之差接近195个基点的一个月高点，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将从周二稍晚开始召开为期两日的政策会议。(完) (编译 王洋/汪红英；审校 刘秀红/于春红)