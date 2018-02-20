欧元债市：公债收益率全面上升，因对下任欧洲央行总裁人选的臆测加剧

* 下任欧洲央行总裁可能较现总裁德拉吉更“鹰派”

* 欧债收益率向数年高位回升

路透伦敦2月20日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周二全线上升，市场就欧洲央行(ECB)下任总裁人选议论纷纷。而此刻货币政策正在是债市的主要威胁。

欧元区各成员国财政部长周一选择西班牙经济部长德金多斯在5月接替欧洲央行副总裁冈斯坦西欧，此举提高下任央行总裁来自某个欧元区“核心”国家的可能性。现总裁德拉吉将于明年卸任。

市场认为这会进而提高欧洲央行将来采取更加鹰派立场的机率，选择收紧政策的立场。这种情形不利于欧洲政府公债。

例如，德国央行总裁魏德曼被视为欧洲央行总裁候选人之一，他一直反对欧洲央行的2.55万亿欧元购债计划。

“如果魏德曼出任欧洲央行总裁，央行以更快速度将利率正常化的可能性更高，”UBS Wealth Management分析师Ricardo Garcia说。

“鉴于市场对欧洲央行政策反应非常敏感，这应该支撑欧元和欧元区银行业，且向欧债收益率带来上行压力，”Garcia在报告中说。

德国10年期公债收益率一度上涨2个基点至0.75%，收报约0.74%。

法国公债走势类似，法国10年期公债收益率 升至约1%。

美国和德国10年期公债利差报216个基点，接近近期高位。

德国周二发行了39.9亿欧元两年期德债，规模低于供应指引最高的50亿欧元。

西班牙在近两年来透过银团首次发行30年期公债，吸引了超过225亿欧元的需求。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)