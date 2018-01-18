欧元债市：公债收益率向数月高位回升，因美债遭抛售和新债供给压力

* 欧元区公债收益率上涨，因美债遭抛售和供应压力

* 美国10年期公债收益率触及2.61%

* 法国和西班牙标售公债

* 奥地利预期通过银团发售10年期公债

路透伦敦1月18日 - 欧元区借款成本周四向近期所及的数月高位回升，因美债遭抛售和法国、西班牙及奥地利的新债供给令市场再度处于颓势。

美国10年期公债收益率在欧洲交易时段触及2017年3月来最高2.61%，拉高欧元区公债收益率。

美国两年期公债收益率周四触及10年高位，因预期美联储今年将继续收紧货币政策。

荷兰合作银行分析师称，猜测苹果可能卖出美国公债，为汇回海外利润需支付380亿美元的税款筹资，这也令美国公债承压。

德国10年期公债收益率升2个基点，报0.51%，接近周五触及的五个半月高位0.54%。

多数欧元区公债收益率日内上涨1-2个基点。

“市场受美国公债走势推动，尽关美国政府停摆的风险延至2月底，缓解了一些担忧，”荷兰安智银行(ING)资深策略师Martin van Vliet说。

新债供应对欧元区公债收益率带来上行压力。

奥地利进行40亿欧元的10年期公债银团承销，而法国发行了75亿欧元的短债，西班牙标售了41亿欧元公债。

在标售进行后不久，西班牙和德国10年期公债收益率差 缩窄至96个基点，为8月来最窄水准。

分析师将这走势归因于惠誉可能上调西班牙评级的臆测。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)