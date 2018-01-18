欧元债市：公债收益率向数月高位回升，面临新债供给压力

路透伦敦1月18日 - 欧元区借款成本周四向近期所及的多年高位回升，因美债的卖盘和法国、西班牙及奥地利的新增供给令市场再度处于颓势。

10年期美国公债收益率在欧洲盘初触及3月来最高2.60%，拉高欧元区公债收益率。

美国收益率曲线趋平，五年期/30年期公债收益率之差周三创下10年最窄，而两年期美国公债收益率周四则触及10年高位，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年继续收紧货币政策。

欧元区较长天期公债收益率多数日内上涨1-3个基点，新债供应为市场带来更多压力。

周四稍晚法国计划发行最多75亿欧元的短债，西班牙则将发行多达45亿欧元的长短债。

分析师指出，奥地利10年期公债的银团承销将在周四进行，应该吸引不少需求。

“因为奥地利的10年新债，核心欧元区公债收益率从昨天以来承压，”德国中央合作银行(DZ Bank)利率分析师Sebastian Fellechner称。

德国10年期公债收益率日内上涨3个基点至0.52%，接近周五触及的五个半月高点0.54%。

欧洲央行执委科尔及德国央行总裁魏德曼周四稍晚将在法兰克福发表谈话。

“科尔今年以来尚未发表意见，有可能利用这个机会，在下周欧洲央行会议之前压下残余的鹰派预期，”ING分析师在报告中称。(完) (编译 王洋/蔡美珍；审校 张明钧/王颖)