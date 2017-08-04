欧元债市：公债收益率处于一个月低位，受通俄门调查影响

路透伦敦8月4日 - 欧美指标公债收益率周五胶着在近一个月低位附近，对俄罗斯是否干预了2016年美国大选的调查进一步展开。

路透周四报导，两名知情消息人士周四对路透表示，大陪审团已向包括美国总统特朗普的儿子、女婿以及一名俄罗斯律师在内的多人发出传票，事情与2016年6月的一次会晤有关。

对投资者来说，这一发展再次发出信号：特朗普可能会被牵扯精力，无法专心推动当初竞选时承诺的支出计划。

美国公债收益率今年多数时间下跌，因总统特朗普的作为冷却了人们对经济成长和通胀的预期。

一连串疲弱的经济数据令人怀疑美联储将多快收紧货币政策，今日稍后将公布的美国非农就业数据，是金融市场的重大事件。

路透调查显示，美国7月非农就业岗位预计增加18.3万个，时薪料上涨0.3%。

美国10年期公债收益率周四跌至逾一个月最低位2.22%，此前路透报导称，大陪审团已向包括美国总统特朗普的儿子、女婿以及一名俄罗斯律师在内的多人发出传票，事情与2016年6月的一次会晤有关。周五该年期公债收益率守在该水准附近。

德国10年期公债收益率周五略微下跌，齐平周四触及的一个月低位0.45%。

欧元区其他多数公债收益率周五持平至略微上涨。(完) (编译 王颖/于春红; 审校 王洋/艾茂林)