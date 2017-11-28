欧元债市：公债收益率持于近期低点，爱尔兰政治危机令英退蒙上阴影

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦11月28日 - 欧元区公债收益率周二持于近期低点，爱尔兰政府濒临垮台，令下月一重要英退峰会蒙上阴影。

爱尔兰反对党共和党(Fianna Fail)一名高层人士周一称，副总理必须辞职，否则她会迫使爱尔兰在下月提前选举。

除非爱尔兰副总理菲茨杰拉德(Frances Fitzgerald)辞职，否则周二2000GMT将提交关于副总理的不信任议案。

“我认为这一问题已经对收益率水准产生影响，如果提前选举，然后假如英退交易陷入危险境地，则将产生较大影响，”德国中央合作银行(DZ BANK)分析师Sebastian Fellechner称。

“这将可能激发避险氛围，成为当前非常平静市场中的颠覆性因素，”他表示。

多数欧债收益率盘初微跌，德国10年期公债收益率跌至0.33%，距离11月所及低位不到2个基点。

爱尔兰较德国公债利差略微扩大至24个基点，仅略低于上周所及一个月高位。

10年期英债收益率也跌至1.245%，略高于所及两周半低位。

另外，投资者还关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席提名人鲍威尔，周二稍晚将进行他的确认听证会。

美国税改计划本周也进入关键一周。美国总统特朗普力挺的参议院共和党税改议案可能面临两名共和党议员的反对，他们可能会阻碍该议案付诸参议院表决。参议员Ron Johnson和科克(Bob Corker)都是参议院预算委员会成员，他们称可能会在周二听证会上投反对票。(完) (编译 于春红/刘秀红；审校 蔡美珍/孙茉莉)