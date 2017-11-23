欧元债市：公债收益率攀升，关注即将公布的欧洲央行会议记录

路透伦敦11月23日 - 欧元区公债收益率周四攀升，欧洲央行即将公布10月会议的记录。此次会议上欧洲央行决定将资产购买措施延续到2018年，不过购买速度有所放缓。

本周欧洲央行官员的讨论焦点放在了明年政策沟通的转变之上。在此背景下，这一会议记录或会有助于洞见欧洲央行下次会发出什么样的信号。

欧洲央行(ECB)执委科尔对德国商报(Handelsblatt)称，预计欧洲央行会在明年9月前放弃继续购债直到通胀升向目标的承诺。科尔主管欧洲央行的市场操作。

五名了解讨论情况的消息人士周三表示，欧洲央行将于12月会议上重申其政策立场，利率制定者希望将讨论新举措延后至明年稍晚再说。

“最重要的信息将是，对于将QE政策延续至明年9月份以后的支持程度，”瑞穗银行欧元利率策略主管Peter Chatwell称。

自从10月26日欧洲央行会议以来，欧元区公债收益率已下跌10-40个基点不等，跌幅最大的是葡萄牙10年期公债收益率。

周四多数欧债收益率上涨，不过由于赶上美国感恩节假日，整体市场交投淡静。

德国10年期公债收益率持稳于0.36%附近。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的10月31日至11月1日政策会议记录显示，很多决策者预计将不得不在“短期内”升息。

与此同时周四公布的数据也进一步证明欧元区经济的强劲表现。一项调查显示，法国11月企业活动录得六年半来最快增速，因近期的劳动市场改革推动企业增聘速度创下2001年以来最快。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 于春红)