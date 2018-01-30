欧元债市：公债收益率跌离数年高位，市场关注德国通胀数据

路透伦敦1月30日 - 欧元区借款成本周二跌离数年高位，因之前公布的指标引发投资者对将于今日晚些时候公布的德国通胀数据的猜测。

稍早公布的德国数据好坏不一，可能预示着德国通胀数据令人失望；该数据将于1300 GMT公布。

欧元区公债收益率周二普遍下跌2-3个基点，周一因预期欧洲央行将退出刺激政策而触及数年高位。

德国萨克森州的消费者物价增速较上月大大放缓，但勃兰登堡的数据则表现稳健。

这加剧了市场对于1300GMT公布的德国通胀数据将低于预期的猜测。路透调查显示，德国1月消费者物价指数将较上年同期上升1.7%。

“德国通胀数据有可能是今天的一个决定性因素，我们已经看到萨克森州的数据令人失望，”德国中央合作银行(DZ BANK)分析师Sebastian Fellechner称。

“如果德国通胀数据弱于预期，料将引发对于欧元区可持续通胀动态的质疑，从而推动我们进入整固模式，”Fellechner说。

德国10年期公债收益率周一触及逾两年高位0.707%。但周二再度下跌，在萨克森州通胀数据发布后一度跌至0.675%，之后在勃兰登堡数据公布后略微回升至0.68%。

低评级的南欧公债表现优异，收益率下跌3-4个基点。

意大利即将进行公债标售，拟发售55-65亿欧元公债，包括50年期公债以及10年期新债。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 王洋/王兴亚)