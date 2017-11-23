欧元债市：南欧公债收益率上涨，因数据强劲和欧洲央行会议记录

* 意大利和德国公债收益率差从早盘触及的水准走宽3个基点

* 欧洲央行会议记录显示，部份利率制定者希望设定购债计划的结束日期

* 经济数据好于预期，推高公债收益率

路透伦敦11月23日 - 南欧公债周四跑输，此前一轮良好的经济数据出炉，且欧洲央行公布的10月政策会议记录显示，部份政策制定者希望明确宣布资产购债计将在明年结束。

意大利、西班牙和葡萄牙公债被认为是欧洲央行购债计划的最大受益者。

自欧洲央行10月会议决定将购债计划延长到至少明年9月以来，这三个国家的公债表现强劲。

不过，周四欧洲央行会议记录显示，尽管决策者基本上一致同意延长资产购买计划，但保持购债措施开放性的决定似乎引发了较为激烈的争论。

周四，意大利和德国公债收益率差走寛至143个基点，较早盘触及的水准走宽3个基点，较本月触及的最窄水准走宽7个基点。

此外，欧洲央行执委科尔本周稍早向德国商报表示，预计欧洲央行会在明年9月前放弃继续购债直到通胀升向目标的承诺。科尔主管欧洲央行的市场操作。

消息人士周三表示，欧洲央行(ECB)将于12月会议上重申其政策立场，利率制定者希望将讨论新举措延后至明年稍晚再说。

此外，涵盖欧洲服务业和制造业的调查数据优于路透调查中最乐观的预测，表明经济全面成长，制造业采购经理人指数(PMI)录得该指数纪录上第二佳月份。

总的来说，强劲的经济数据暗示，利率制定者在收紧货币政策上有更多的理据。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)