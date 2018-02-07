欧元债市：南欧公债收益率骤降，因社民党人将出任德国财长

* 报导称德国社民党将在联合政府中掌管财政部

* 德国组成联合政府的消息对欧洲一体化有利

* 意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率下降

路透伦敦2月7日 - 南欧国家公债收益率周三骤降，延续近期跑赢区内其它公债的势头，因报导称，支持欧洲和支持支出的德国社会民主党(SPD)将在联合政府中执掌财政部。

德国总理梅克尔领导的保守派阵营与中间偏左的社会民主党(SPD)周三就组建联合政府达成协议，向组建新政府从而结束持续数月的政治不确定性靠近一步。

德国德意志新闻社(DPA)报导，担任汉堡市长的社民党人Olaf Scholz可能出任财长，社民党将掌控欧洲最大经济体的财政大权。

社民党一向支持支出，反对撙节，暗示新财长可能会摒弃前财长朔伊布勒严格的财政政策。

“不要低估社民党掌管具影响力的财政部的影响，”德国商业银行首席经济学家Joerg Kraemer表示，“这标志着，在欧洲一体化和向二线国家转移风险方面，朔伊布勒所秉持的政策将会发生巨大转变。”

德债收益率跳涨4个基点，至0.67%。二线欧债收益率 下跌4-8个基点。

意大利/德国10年期公债利差缩窄至119个基点，为2016年9月来最窄。

西班牙/德国10年期公债利差缩窄至八年最低的约65个基点，而葡萄牙10年期公债收益率下降7个基点，最低至2.055%，为五周来最大单日跌幅。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)