欧元债市：南欧公债表现逊色，欧洲央行即将宣布利率决议

路透伦敦7月20日 - 南欧政府公债周四表现逊于其他评级较高的欧元区公债。欧洲央行(ECB)即将宣布利率决议，料将坚持关于终将结束资产购买的计划。

欧洲央行过去几年采取超宽松政策立场，意大利、葡萄牙和西班牙公债被视为最大受益者。所以一些人士担忧，随着欧洲央行准备收紧政策，市场并未充分反映这些国家所面临的更大风险。

南欧国家公债与德债之间的收益率之差最近几日处于数月来的最窄水准。

“我们见到辛特拉谈话对二线国家利差的冲击不大，但若今天传递出的基调有点偏向强硬，情况可能会在很短时间内发生重大变化，”德国中央合作银行(DZ Bank)策略师Daniel Lenz表示。

他指的是欧洲央行总裁德拉吉近期在葡萄牙辛特拉发表的谈话，其内容引发外届揣测欧洲央行将尽快宣布缩减购债计画，最快可能在9月实现。

他说，“开始缩减刺激政策时，意大利将如何因应高收益率环境，这是市场上新的讨论话题，这也是欧洲央行需要尽全力避免的。”

意大利、葡萄牙及西班牙 10年期公债收益率周四上升2-3个基点，表现逊于评级较佳的其他欧元区国家。

在此同时，德国10年期公债收益率上涨1个基点至0.55%。

本周稍早，意大利与德国10年期公债收益率之差收窄至164个基点，接近年内最低；西班牙/德国10年期公债收益率差则是跌破100个基点，此为2016年9月以来首见。(完) (编译 张涛/张明钧; 审校 蔡美珍/王兴亚)