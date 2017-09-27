欧元债市：叶伦讲话和特朗普税改期望推高欧元区公债收益率

路透伦敦9月27日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周三上涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦称联储需要继续渐进升息，尽管通胀前景存在不确定性。

美国两年期公债收益率升至1.47%附近，为2008年10月以来最高，这为欧洲债市交易奠定了基调。

对特朗普政府税改的期望重燃，亦使债市持续处于守势，同时则提振全球股市人气。

美国政府和国会共和党人将于周三稍晚公布一项税改计划。若该计划获得通过，这将是美国总统特朗普1月上任以来取得的首个重大立法胜利。

“叶伦的谈话为年底前再度升息增添更多确定性，”德国中央合作银行(DZ Bank)利率策略分析师Daniel Lenz称。

“特朗普税改计划的进一步细节资讯，以及这是否能够顺利推进，将是关注焦点--这应该会为经济提供一臂之力，形成一个债券收益率整体更高的环境。”

多数欧元区公债收益率日内上涨1-2个基点。

德国指标10年期公债收益率上升2个基点，至0.43%，进一步远离周一触及的11日低点0.395%。

10年期美债收益率上涨3个基点至2.26%左右。德国/美国公债收益率利差扩大至183个基点，接近7月以来最阔水准。

分析师指出，欧元区的焦点仍是预定本周末进行的加泰罗尼亚独立公投。

虽然西班牙公债相对持稳，但分析师表示，债市可能很容易受到投资人情绪骤然转变影响。

西班牙与德国公债利差周三在118个基点。(完) (编译 许娜/蔡美珍；审校 高琦/于春红)