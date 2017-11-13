欧元债市：多数欧债收益率小跌，意大利为本周欧元区大量发债打响头炮

* 德债收益率触及两周高位，逆转稍早跌势

* 意大利公债收益率下滑，但接近近期高位

* 意大利标售60亿欧元公债，为本周欧元区大量发债打响头炮

* 欧元区本周有300亿欧元公债供应

路透伦敦11月13日 - 多数欧元区公债收益率周一下滑，但没有离上周触及的高位很远，市场消化本周大量新债供应的第一笔。

意大利发售60亿欧元公债。发售规模在目标区间的高端，反映对欧元区公债的胃纳仍然强劲，尽管上周公债遭大举抛售。

但从德国到意大利公债市场难以扩大涨幅，因本周将有超过300亿欧元公债进场，为年内最大周度供应规模之一。

新债供应，通常对公债收益率带来上行压力，对价格带来下行压力。

意大利10年期公债收益率跌1个基点，至约1.83%，缩减稍早跌幅，仍接近周五触及的近一周半高位。

在欧洲尾盘交易中，德债收益率逆转稍早跌势，触及两周高位约0.42%。

“在这些公债进行标售期间，公债可能有些走软，”德国中央合作银行(DZ Bank)分析师Sebastian Fellechner称。

Fellechner表示，他认为长期来说，南欧公债表现将优于欧元区其他评级较高的公债，因环境良好。

多数欧元区公债收益率几无变动至日内小幅下跌。分析师表示，他们财测，在本周多位重要央行官员发表讲话前，许多投资者离场观望。

欧洲央行总裁德拉吉、美联储主席叶伦、日本央行总裁黑田东彦和英国央行总裁卡尼将在周二欧洲央行于法兰克福举行的会议上发表讲话。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)