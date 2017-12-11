欧元债市：央行会议在即，德国/美国公债收益率差接近八个月最阔

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦12月11日 - 德国10年期公债较可比美国公债的收益率差周一接近4月以来最阔水准，因欧洲和美国的财政和政策走向相背离。

欧洲央行和美国联邦储备理事(美联储/FED)本周均将召开会议，尽管欧元区和美国经济都在回升中，但货币政策走向料将互相背离，因美国总统特朗普推进税改，有可能使美国经济面临过热风险。

投资者因此开始反映，继美联储本周几近笃定升息后，2018年还将升息数次。

“政治风险正令美国长期公债收益率承压，但市场（仍然）押注美联储明年升息三次。”德国中央合作银行(DZ Bank)分析师Rene Albrecht表示。“欧元区则是截然相反的情况。利率倾向下降，我预计公债将在当前价位整固，直至年底。”

市场预期欧洲央行将维持利率在当前低位不变至2019年，甚至可能要一直到总裁德拉吉本轮任期结束时。

10年期美国公债和德债公债的利差在周一早盘达到208个基点，略低于12月初触及的八个月高位209个基点。

大多数高评级欧元区公债的收益率都持平或小跌，Tradeweb报价显示，10年期德债收益率降至0.30%下方。

分析师预期欧元区公债收益率在未来数周将遭到进一步的下行压力，因近来的供应稀少，且随着欧洲央行继续大规模买债，令近期政府公债变得愈发稀缺。（完） (编译 于春红/高琦 审校 蔡美珍/张明钧)