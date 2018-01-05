欧元债市：希腊公债收益率触及12年低点，退出救助计划在望

* 希腊10年期公债收益率跌至3.82%

* 预计希腊将于8月退出救助计划

* 通胀数据公布前欧元区公债收益率上升

路透伦敦1月5日 - 希腊10年期公债收益率周五触及12年低点，因为受风险偏好和经济试探性复苏支撑，希腊今年有望退出救助计划。

希腊及其欧元区债权人上个月达成初步协议，为希腊8月退出当前救助计划铺平道路，这是2010年以来第三份救助计划。

希腊在经历了濒临债务违约、险些被迫退出欧元区后，过去八年内经济复苏势头缓慢增强。

该国去年重返债市，令人寄望其能够重新实现财政独立。

“希腊的基本面一直在改善，投资者从投资该国债券中获得的收益也在增长，”德国中央合作银行(DZ Bank)策略师Christian Lenk说。

周二公布的一项数据显示，希腊12月制造业活动继续扩张，速度为逾九年来最快，企业因而增加招聘并提高生产。

希腊10年期公债收益率跌至2006年2月以来低点3.82%。

短期希腊公债收益率亦处于多年低位，早盘两年期公债收益率降至1.47%。

在周五欧元区通胀数据初值公布前，其他多数欧元区公债收益率持平或微升。

指标德国10年期公债收益率微涨至0.44%。(完) (编译 王灿/郑茵 审校 于春红)