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欧元债市：希腊公债收益率触及12年低点，10年期德债收益率创一周低位
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#债券
January 5, 2018 / 5:32 PM / 更新于 21 hours ago

欧元债市：希腊公债收益率触及12年低点，10年期德债收益率创一周低位

1 分钟阅读

* 美国非农就业报告发布后，德国10年期公债收益率跌至一周低位

* 希腊10年期公债收益率触及3.77%

* 预计希腊将于8月退出救助计划

* 欧元区公债收益率受通胀数据影响下跌

路透伦敦1月5日 - 希腊10年期公债收益率周五降至12年低点，因为受风险偏好和经复苏迹象支撑，希腊今年有望退出救助计划。

希腊及其欧元区债权人上个月达成初步协议，为希腊8月退出当前救助计划铺平道路，这是2010年以来第三份救助计划。

希腊在经历了濒临债务违约、险些被迫退出欧元区后，过去八年内经济复苏势头缓慢增强。

该国去年重返债市，令人寄望其能够重新实现财政独立。

“希腊的基本面一直在改善，投资者从投资该国债券中获得的收益也在增长，”德国中央合作银行(DZ Bank)策略师Christian Lenk说。

周二公布的一项数据显示，希腊12月制造业活动继续扩张，因新订单增速为逾九年来最快，企业因而增加招聘并提高生产。

希腊10年期公债收益率周五跌至2006年2月以来低点3.77%。

短期希腊公债收益率亦处于多年低位，两年期公债收益率降至1.47%，现在低于可比美债收益率。

其他多数欧元区公债收益率持平或下跌，此前数据显示欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.4%，远低于略低于2%的欧洲央行目标。

南欧公债 收益率下跌2-3个基点。

在周五数据显示美国12月就业岗位增幅不及预期后，指标德国10年期公债收益率触及一周低位0.42%，尾盘回升至0.44%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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