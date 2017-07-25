欧元债市：希腊发售五年期新债，为明年国际救助计划结束作准备

* 对希腊新债的需求超过60亿欧元－IFR

* 这次新债发售被视为希腊独立融资的“试运行”

* 希腊可望在明年退出第三轮救助

路透伦敦/雅典7月25日 - 希腊周二成功向民间投资者发售公债，为三年来首次，这是希腊向明年第三轮救助结束后独立融资迈出的重要的第一步。

一个月前，欧元区财长同意向希腊发放新一轮贷款，且提供了当前希腊救助计划于2018年8月结束后减免该国债务的细节。

希腊财政部长察卡洛托斯宣称周二进行的希腊公债标售大获成功，称这是希腊重返债市的“开始”，反映市场对该国经济抱存信心。

希腊今日发行30亿欧元五年期新债，同时招标赎回于2014年发行的五年期公债，以减少退出救助计划后数年内的本息支付负担。

这批公债吸引的需求不及2014年上一次五年期希腊公债发售，但借贷成本要低于上一次。

希腊30亿欧元五年期新债的定价收益率为4.625%，较2014年发行的五年期公债要低32个基点。这批公债的票息定为4.375%，2014年时为4.75%。

分析师称，一些投资者可能不愿意买入希腊公债，因为它在欧债中评级最低，且不在欧洲央行量化宽松政策中的购债计划范围之内。

希腊在2014年发售30亿欧元五年期公债，需求规模超过200亿欧元，收到600个投票。希腊政府表示，周二公债发行收到约200个投标。

根据汤森路透旗下IFR，这次发行的投标超过65亿欧元。

希腊利用该国借贷成本 触及七年低位的机会重返债市。不过，其五年期公债的借贷成本仍是葡萄牙可比公债的3.9倍。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)