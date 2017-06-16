欧元债市：希腊救助协议刺激该国短债收益率降至2014年来最低

* 欧元区金主向希腊发放85亿欧元贷款

* 债务协议帮助希腊偿还7月到期的救助贷款，避免违约

* 可能为希腊参与欧洲央行购债计划铺平道路

* 10年期希腊公债收益率下挫20个基点至5.64%

路透伦敦6月16日 - 希腊短债收益率周五降至2014年来最低，此前欧元区金主同意向希腊发放85亿欧元(95亿美元)贷款，并提供了一些关于潜在的债务减免的细节。

多数欧元区公债收益率日内小跌，周四欧债收益率大幅攀升，因美国和英国收紧货币政策的前景。

今日市场焦点重回欧元区，周四国际货币基金组织(IMF)和欧元区就希腊纾困达成协议，令该国避免下月无法偿还救助贷款，面临违约的风险。

一些分析师称，上述协议可能为未来数周欧洲央行在其刺激计划下开始购入希腊公债开启大门，并可能为希腊回到市场融资铺平道路。

知情人士周五表示，欧洲央行需要更明确地看到国际金主给予希腊债务减免的条件，才会将希腊公债纳入其刺激计划之中。

“我们认为，在经历了很多个月的不确定性后，该协议标志着希腊救助迈出了重要的一步，”汇丰欧洲分析师Fabio Balboni说。

“救助协议应该为欧洲央行把希腊公债纳入其量化宽松计划铺平了道路，这会扶助希腊返回市场融资，进而使该国走上明年退出救助计划的正轨。”

希腊两年期公债收益率跌20个基点至4.76%，为2014年10月来最低，10年期公债收益率跌幅相近，降至5月22日来最低5.64%。

希腊以外，其他欧元区公债收益率收盘前小幅下跌，10年期德债收益率跌1个基点，报0.28%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)