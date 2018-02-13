欧元债市：德债下跌之势暂歇，因收益率触及数年高位吸引了部分投资者

* 10年期德债收益率目前较上周高位下跌7个基点

* 多数核心欧元区公债收益率日内下跌1-2个基点

* 意大利计划标售包括30年期公债在内的债券

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦2月13日 - 德国公债周二出现买需，因美欧债券收益率近期均触及数年高位，对部分投资者具有吸引力。

主要发达国家的公债收益率都在上涨，因全球经济复苏，以及各国央行收紧政策的步伐料将快于之前的预测。

但分析师称，这意味着现在高级别债券的收益率在极短的时间段内变得具有吸引力，而且这可能仍会在经济和政策面消息较为清淡的一些日子中创造买需。

“我认为正在进行一些盘整，”德国中央合作银行(DZ Bank)的策略师Christian Lenk表示，“考虑到迄今的走势速度，我们到了某处就应该喘息一下，我们现在已经到达了那个区域。”

德国10年期公债收益率跌近2个基点，至当日低点0.73%，近一步远离上周触及的两年半高位0.81%。

过去两个月德国10年期公债收益率大涨，是12月初0.307%的两倍多。

多数欧元区公债收益率跌1-2个基点不等。

周二稍晚，意大利将标售最多77.5亿欧元公债，投资者将尤其关注市场对30年期公债的需求。

意大利10年期公债收益率在公债标售前持平于2.029%，30年期公债收益率涨2个基点至3.09%。

市场正在等待英国0930GMT公布通胀数据。(完) (编译 王琛/于春红; 审校 李春喜/张涛)