欧元债市：德债收益率势将创4月来最大周度跌幅，因避险需求

* 欧债收益率上涨，此前美国就业数据出炉

* 美债收益率跳升

* 德债收益率周线仍然大跌

* 通俄门调查提振避险资产

路透伦敦8月4日 - 欧洲指标公债收益率周五可望创下4月来最大单周跌幅，因对俄罗斯是否干预了2016年美国大选的调查，燃点对避险资产的需求。

两名知情消息人士周四对路透表示，大陪审团已向包括美国总统特朗普的儿子、女婿以及一名俄罗斯律师在内的多人发出传票，事情与2016年6月的一次会晤有关。

对投资者来说，这一发展再次发出信号：调查可能会分散特朗普对增加支出以支持美国经济的注意力。

强于预期的美国就业报告在一定程度上缓解全球市场的不安，美元得到提振，美国和欧洲公债收益率上涨。

不过，德债收益率周线仍可能大幅下跌，这显示投资者对高评级的公债需求仍然强劲。

美国劳工部公布，7月非农就业岗位增加20.9万个，薪资增长符合分析师预期。

周五尾盘，德国指标10年期德债收益率升1.5个基点，至0.47%。

但仍接近日内稍早触及的一个月低点，本周周线可望下跌7个基点，为4月来最大单周跌幅。

德债以外，其他欧债收益率日内上涨2-3个基点。

指标美国10年期公债收益率上涨5个基点，报2.27%。

欧元兑全面走强的美元下跌，因美国就业数据强劲，重燃对美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息的押注。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)