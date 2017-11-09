欧元债市：德债收益率在逾一周来首次上涨，脱离两个月低位

路透伦敦11月9日 - 德国10年期公债收益率周四微涨，这是逾一周来的首次，脱离两个月低点，欧元区公债收益率全线跌势目前似乎将告一段落。

欧洲央行两周前决定将资产购买计划延长至9月，这对于债市来说是极大的助力，带动从德国到葡萄牙公债收益率跌至数月低位。

美国公债收益率的下滑及人们对主要经济体通胀前景的疑虑，给全球债市增添了动能。

但欧元区各地债券收益率周四上升，迹象显示在缺乏新的诱因下，投资人不愿推低公债收益率。

“德国公债收益率逼近0.30%，显示在宏观背景看俏情况下，我们已经走了一段漫漫长路，”德国商业银行分析师表示。“我们仍旧不预期会出现严重抛盘。”

德国指标10年期公债收益率日内上涨1个基点至0.33%，上日一度触及0.31%附近的两个月低点。预料将出现11月1日以来首个日线上涨。

近几周引领涨势的二线债券市场也处于颓势。

意大利公债收益率周三上涨，为逾两周以来首见。周四盘初，意大利10年期公债收益率上涨1个基点至1.74%，自上周触及的一年低点走升。

南欧债券收益率上扬，亦使其与指标德国公债间的利差扩大，过去两周以来则是大幅收窄。

举例来说，西班牙10年期公债收益率较德国同天期公债收益率的利差报在115个基点附近，本周稍早则是报在107个基点，为约六周来最窄。

德债收益率表现图：tmsnrt.rs/2zp9n64 (完) (编译 于春红/张明钧; 审校 高琦/刘秀红)