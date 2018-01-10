欧元债市：德债收益率处于10月欧洲央行会议以来最高位，因人气疲弱

* 意大利和葡萄牙透过银团发债计划，推高该国公债收益率

* 日本央行微调购债计划，令市场聚焦主要央行

路透伦敦1月10日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周三触及去年10月欧洲央行宣布延长购债计划但缩减月度购债规模以来最高水平，因臆测央行收紧政策和欧元区新债供应打击投资者人气。

全球经济成长和油价上升等一系列因素近日推高公债收益率，因投资者臆测全球主要央行将会收紧政策。

一些投资者认为，日本央行本周降低公债购买规模，可能是收紧政策的早期信号。

美国10年期公债收益率周二因日本央行的消息走高，周三触及约2.60%的10个月新高，此前彭博报导，负责中国外汇储备管理的官员已建议放缓或停止购买美国公债。

“关注日本央行是非常重要的，因为一旦他们开始收紧政策，那么，提供流动性的最后一个主要央行将在市场消失，”富兰克林坦伯顿欧洲固定收益部门主管David Zahn表示。

欧元区指标德国10年期公债收益率上涨1个基点，报0.475%，较可比美债收益率差走宽至大约212个基点，为2017年4月来最宽水平。

同时，其他分析师直指供应激增，是导致收益率上升的另一原因。

意大利透过银团发行20年期新债，需求规模超过260亿欧元，葡萄牙也委托银团发售10年期公债，需求超过170亿欧元。

德国标售10年期公债，需求略高于40亿欧元，略低于其50亿欧元的目标。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)