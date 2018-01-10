欧元债市：德债收益率处于10月欧洲央行会议以来最高位，因供应增加

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦1月10日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)触及去年10月欧洲央行会议以来最高水平，当时央行官员首次宣布延长购债计划。一名交易员称，今天市场走势背后的主要原因是大量供应债券。

在大量供应之外，市场臆测日本央行今年可能将开始撤走刺激措施，这也令全球债市收益率承受向上压力。

隔夜10年期美债收益率触及2.57%，这是自去年3月以来首次，周三开盘时多数欧元区10年期公债收益率上涨1-2个基点不等。

“我认为这种走势与发债有关：意大利和葡萄牙在隔夜宣布银团承销发行案，许多金融产品也纷纷上线，因此很多国际投资者都在调整他们的组合，以便为这笔供应腾出空间。”德国中央合作银行(DZ Bank)分析师Pascal Segesser说道。

意大利周三委托银团承销20年期新债发行，葡萄牙也委托银团发售10年期公债。

此外，德国将在周三稍晚发行50亿欧元的10年期公债。

德国10年期公债收益率一度上涨2个基点至0.48%。

德国公债期货开盘最多下跌30个跳动点，短暂触及161.00，之后再度升到161.11。（完） (编译/审校 于春红/高琦/王洋)