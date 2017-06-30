欧元债市：德债收益率料创下2015年12月以来最大周线涨幅

路透伦敦6月30日 - 德国指标10年期公债收益率周五料迎来自2015年12月以来最大周线涨幅。本周欧元区公债收益率普遍大涨，投资人准备迎接超宽松货币政策时代的结束。

德国、法国和意大利公债收益率均创下新高，不过临近周末市场一般较为平静。本周全球债市出现大量卖盘。

欧洲央行和英国央行官员的讲话加深了市场的臆测，即主要央行处于政策转折点--撤回刺激性政策。该政策长时间以来帮助压低了借款成本。

虽然欧洲央行设法平抚市场对总裁德拉吉本周谈话的反应，但投资人看来坚信，基于经济改善及符合购买资格的债券稀缺情况，欧洲央行迟早必须逐步撤走资产购买计划。

周四公布的数据显示，德国通胀率意外上升，加深欧元区债市的偏空基调，市场聚焦于周五稍晚将公布的欧元区通胀率数据。

“确实感觉市场的气氛有所转变。导火线或许是德拉吉的讲话，但事实是，即使事后予以澄清，公债收益率仍持续上升，这暗示还有其他影响因素，”北欧联合银行(Nordea)首席策略分析师Jan von Gerich指出。

“许多人开始认为，缩减措施将很快到来，他们必须提前布局。”

德国10年期公债收益率上升2个基点，至0.47%，为3月21日以来最高。

本周以来已上涨22个基点，有望创下2015年12月以来最大单周涨幅。

法国及意大利10年期公债收益率皆触及数周新高，也料创下11月以来最大单周涨幅，涨幅皆超过20个基点。(完) (编译 李春喜/蔡美珍；审校 张涛/艾茂林)