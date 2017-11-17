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欧元债市：德债收益率料录得欧洲央行10月会议以来的最大周线跌幅
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2017年11月17日 / 早上8点40分 / 更新于 21 小时前

欧元债市：德债收益率料录得欧洲央行10月会议以来的最大周线跌幅

1 分钟阅读

路透伦敦11月17日 - 德国公债收益率周五料将录得欧洲央行(ECB)10月会议以来的最大周线跌幅，欧洲央行三周前的会议引发欧元区公债市场普遍大涨。

继上周尾端遭遇沉重卖压后，投资者在本周重启对欧元区公债的买盘。因风险资产的抛卖和油价的下跌打压投资者对通胀的预期，令避险德债受到追捧。

德国10年期公债收益率在周五早盘持稳于0.38%左右，与其他欧元区公债走势一致。

但该收益率本周下跌了近4个基点，是自10月26日以来最大单周跌幅，当日欧洲央行将其资产购买计划延长至2018年9月，尽管购买速度减慢。 “上周下跌后一些投资者借机买入债券，受此推动，收益率本周再度下滑，”德国中央合作银行(DZ Bank)的利率策略师Daniel Lenz表示。

“油价的大幅下降也有一些影响，因其降低了通胀预期。”

德国总理梅克尔组建三方执政联盟的努力可能要延续至周末，因相关政党错过了梅克尔设定的周四最后期限，在移民和财政等关键问题上未能达成一致。

这一消息似乎对债券市场几乎没有造成什么直接影响，分析师表示，主要焦点仍是欧洲央行的政策。

欧洲央行总裁德拉吉和德国央行总裁魏德曼定于周五发表讲话。

在美国，由于全球风险偏好情绪有所恢复，美国两年期公债收益率周四触及九年高点。两年期公债收益率攀升，使收益率曲线触及10年来最平水平。 (编译 高琦/张涛；审校 于春红)

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