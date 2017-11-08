欧元债市：德债收益率曲线趋平，和全球公债收益率曲线走势一致

* 公债市场可能预警下次经济放缓的来临

* 美国公债收益率曲线触及十年来最平

* 德债收益率曲线触及四个月最平水准

路透伦敦11月8日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三跌至四个月低点，加入全球收益率曲线趋平的走势。收益率曲线趋平暗示投资人对通胀未来路径存有疑虑，甚至可能开始消化下次经济放缓的到来。

由于货币政策宽松程度不同，推动欧洲与美国债市的影响力也相异。

但欧美债市的投资人皆聚焦于未来物价潜在增速。

鉴于欧洲央行上月延长了资产购买计划，并承诺在购债计划结束后继续维持利率在纪录低点一段时间，分析师们称投资人寻求回报导致长债收益率加速下滑。

最近几个月欧元区长期通胀率预期的市场指标已经回升，但仍然远低于欧洲央行近2%的目标水平，这让基金认为这不会严重侵蚀他们投资的价值。

在美国，共和党人支持的减税计划能否通过还存在不确定性，这已经压低了通胀预期和长债收益率，而美联储未来的升息则推动短期债券收益率上涨。

这种趋势引发有关美国当前紧缩周期将在何时开始使美国经济增长放缓的讨论。

自2015年美联储开始升息以来，短债和长债收益率曲线趋平，现触及2008年金融危机前以来的最平水准。

“显然投资人并不接受通货再膨胀(reflation)的说法，”瑞穗利率策略师Antoine Bouvet表示。“如果考虑全球的央行，你会说他们仍处在宽松模式，但未来10年很可能出现衰退。”

德国30年期公债收益率周三下跌2个基点，至两个月低点1.13%；10年期德债收益率下跌1个基点至两个月低点0.31%，两年期德债收益率持平于负0.76%。

两年期和10年期德债收益率差报108个基点，为7月来最低水准。

周二美国30年期公债收益率降至六周低位，10年期美债收益率降至三个低点。

美国两年期和10年期公债收益率差触及2007年11月来最窄水准67个基点。

此外，投资者担心公债收益率曲线趋平将可能影响银行借贷获利，这令美国和欧洲市场的金融股表现落后。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)