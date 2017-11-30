欧元债市：德债收益率触及两周高点，关注欧元区通胀数据

路透伦敦11月30日 - 德国指标公债收益率(殖利率)周四涨至逾两周最高，投资人预期欧元区即将公布的数据料显示通胀率上升。

上日德国公布了强于预期的通胀数据、再加上美国和欧洲经济表现强势的最新迹象以及英国公债下跌等原因，引发债市卖盘，今天防御气氛浓重。

稍晚欧元区将公布通胀数据，可能给债市走势提供指引，市场担心若有迹象显示通胀率向欧洲央行(ECB)接近2%的目标水平上升，可能激励该行进一步缩减极宽松的货币政策。

路透所调查分析师预计，欧元区11月HICP初值为较上年同期上升1.6%，高于10月1.3%的升幅。

扣除食品和能源的核心HICP料上升1%，高于10月0.9%升幅。

“截至目前，尽管欧洲显现经济成长动能，但仍未能带来足够的物价压力，让欧洲央行相信已接近达成其任务，”瑞穗银行利率策略师Antoine Bouvet称。

“我们预计，未来数月核心通胀仍将在欧洲央行前瞻性指导中发挥重要作用，该央行将暗示即便资产购买阶段即将结束，但在基本通胀上升之前，也不太可能上调政策利率。”

欧债收益率日内上涨1-2个基点。

德国10年期公债收益率升至0.403%，为略超两周以来最高水准。周三上升逾5个基点，创下近三周最大单日升幅。

德债收益率11月料上升近4个基点，部分收复上月大幅失地。

德债收益率月线变动图：tmsnrt.rs/2AIgXtA