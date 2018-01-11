欧元债市：德债收益率触及五个月高位，因欧洲央行称年初重新考虑沟通立场

* 德债收益率跳涨至0.53%，为逾五个月来最高水准

* 欧洲央行12月会议记录令市场意外

* 报导指中国考虑放缓购买美债，外管局称可能是假消息

路透伦敦1月11日 - 德债收益率周四触及逾五个月来最高水准，此前欧洲央行(ECB)公布的12月会议记录显示，ECB应当在2018年初重新考虑沟通立场，并逐渐调整措辞以体现出增长前景的好转。

德国10年期公债收益率跳涨5个基点，尾盘上升至最高0.532%，此为逾五个月来最高。

欧洲央行12月会议记录令市场意外，公债投资者保持防守态势，这一周债市受创，因担心日本央行刺激计划可能结束和一则有关中国可能停止购买美债的报导。

欧洲央行政策信号的转变，可能被投资人解读为，决策者们准备好撤出2.55万亿欧元的购债计划，这是过去三年来欧洲央行经济刺激措施中的关键部分。

“似乎有一个共识，欧洲央行必须在9月之前让市场为央行改变政策立场做好准备，”荷兰安智银行(ING)资深利率策略师Martin van Vliet谈及今日公布的会议记录时称，“显然而见，欧洲央行的信号较市场预期的来得早。”

多数欧债收益率日内跳涨3-6个基点。

公债收益率开盘下跌，此前中国政府消息人士周四对路透称，有关中国考虑减缓或暂停增持美债的消息有可能引用错误消息来源，也有可能是一条假消息。这在一定程度上缓解了债市的紧张情绪。

二线欧债 表现好于核心欧债，此前意大利成功发行了60亿欧元公债，不过，在欧洲央行会议记录发布后，收益率缩减跌幅。

十年期美国公债收益率抹去稍早的跌幅，最新上涨约2个基点至2.564%，升向周三触及略低于2.60%的10个月峰值。

分析师表示，经济成长增强和油价上涨，预期将推高通胀，公债前景仍然偏空。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)