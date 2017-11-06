欧元债市：德债收益率触及近两个月低点，聚焦欧洲央行债券赎回数据

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦11月6日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周一触及近两个月来最低，投资人等待欧洲央行公布数据，数据可能透露欧洲央行未来资产购买焦点何在的线索。

欧洲央行上个月宣布购债计划将延长到至少明年9月，虽然央行1月起将减少新购债券规模，但央行也表示，将把先前购债的收益再投资。

为了让投资人能够评估未来12个月的再投资需求，欧洲央行1445GMT公布例行月度购债数据时，将首次公布预计的月度债券赎回金额。

德国10年期公债收益率跌2个基点，至约两个月低位0.34%。

西班牙、葡萄牙和意大利公债收益率均下跌1个基点。

由于外界认为欧洲央行不急于退出超宽松政策，债市普遍获得支撑。

欧洲央行(ECB)首席经济学家普雷特周一表示，欧洲央行决定延长资产购买计划因通胀疲弱而获得保证，而且此举强化了央行长期维持利率在当前水平不变的前瞻指引。

欧洲央行(ECB)负责购买资产的执委科尔周五稍晚表示，如果ECB将购债计划延长至9月的决定吸引投资者买入欧元区资产，那么欧元可能会受提振而走强。但他补充称汇率并非欧洲央行的政策目标之一。(完) (编译 蔡美珍/于春红; 审校 王洋/张明钧)