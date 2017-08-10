FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
4 天前
欧元债市：德债有买需，因朝鲜公布了导弹打击计划细节
#半岛局势
#路透精英汇
#“通俄门”
#人民币汇改
#图片精选
频道
专题
热点聚焦：朝鲜工厂忙着生产“中国制造”服装并销往全球--贸易商
半岛局势
热点聚焦：朝鲜工厂忙着生产“中国制造”服装并销往全球--贸易商
中国7月工业、投资和消费均逊预期 下半年经济料稳中趋缓
中国财经
中国7月工业、投资和消费均逊预期 下半年经济料稳中趋缓
焦点：英国称退欧协商应向下一阶段迈进 内阁大臣口径一致
深度分析
焦点：英国称退欧协商应向下一阶段迈进 内阁大臣口径一致
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年8月10日 / 下午5点40分 / 4 天前

欧元债市：德债有买需，因朝鲜公布了导弹打击计划细节

路透新闻部

1 分钟阅读

* 最高评级的欧债收益率降至六周低点

* 朝鲜称计划向美国领地关岛附近发射导弹

* 分析师称收益率可能进一步下跌

路透伦敦8月10日 - 欧洲最高评等的德国公债收益率周四跌至六周低点，因朝鲜(北韩)公布了向美国领地关岛附近发射导弹的计划细节。

虽然华盛顿和平壤之间周三言词交锋所造成的恐慌情绪看来有所消退，但对德债等在市场紧张时刻往往会表现良好的资产的需求仍相当强劲。

多位分析师表示，尽管美联储官员在讲话中谈及会收紧货币政策，这可能会推高全球利率，但公债收益率仍可能进一步下滑。

根据Tradeweb数据，德国10年期公债收益率周四交投在0.40%，此为6月29日来最低。

美国10年期公债收益率和10年期英债收益率也接近六周低位。

“目前避险情绪弥漫，我们会保持谨慎，同时也会避免做空利率市场，”RBC全球宏观策略师Peter Schaffrik称。

“德债收益率有可能再度跌向20基点区域(0.20%)，尤其是如果风险资产开始出现波动。”

在美国总统特朗普称朝鲜对美国的威胁将招致“火与怒”后，朝鲜表示，正在研究计划，向距离关岛30-40公里(18-25英里)的区域发射四枚中程导弹。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below