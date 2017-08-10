欧元债市：德债有买需，因朝鲜公布了导弹打击计划细节

* 最高评级的欧债收益率降至六周低点

* 朝鲜称计划向美国领地关岛附近发射导弹

* 分析师称收益率可能进一步下跌

路透伦敦8月10日 - 欧洲最高评等的德国公债收益率周四跌至六周低点，因朝鲜(北韩)公布了向美国领地关岛附近发射导弹的计划细节。

虽然华盛顿和平壤之间周三言词交锋所造成的恐慌情绪看来有所消退，但对德债等在市场紧张时刻往往会表现良好的资产的需求仍相当强劲。

多位分析师表示，尽管美联储官员在讲话中谈及会收紧货币政策，这可能会推高全球利率，但公债收益率仍可能进一步下滑。

根据Tradeweb数据，德国10年期公债收益率周四交投在0.40%，此为6月29日来最低。

美国10年期公债收益率和10年期英债收益率也接近六周低位。

“目前避险情绪弥漫，我们会保持谨慎，同时也会避免做空利率市场，”RBC全球宏观策略师Peter Schaffrik称。

“德债收益率有可能再度跌向20基点区域(0.20%)，尤其是如果风险资产开始出现波动。”

在美国总统特朗普称朝鲜对美国的威胁将招致“火与怒”后，朝鲜表示，正在研究计划，向距离关岛30-40公里(18-25英里)的区域发射四枚中程导弹。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)