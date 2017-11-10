欧元债市：德债期货跌势引发雪球效应，区内公债收益率全线上扬

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦11月10日 - 欧元区公债周五连续第二天下跌，分析师及交易员指称，德债期货大跌、欧元区经济表现亮眼、及大量公债供给料将入市皆为引发跌势的原因。

两名交易消息人士向路透表示，这波跌势最先是由一两家大型投资者周四早盘尾段大卖德债期货所引发，但跌势延续到第二日，欧元区公债收益率全线上扬。

德国公债期货周三触及高点163.63，周四早盘遭遇两个小时的激烈卖压后，跌至162.50。

周五进一步跌至162.37。

“债券价格太贵了，需要回调，”德国中央合作银行(DZ BANK)分析师Rene Albrecht称。

加皇资本市场研究员也在一份报告中称，市场的整体回调受到周四德债遭抛售推动，并称德债遭抛是由欧洲以外因素助推。

德国10年期公债收益率周五触及0.40%，为两周来首见，目前已较周四开盘水平上涨7个基点。

多数其他欧债收益率日内也上涨1-2个基点。

另外，有几个欧元区国家料将在下周发债，ING预估德国、荷兰、法国、西班牙和意大利将有250-300亿欧元的新债供应。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 王洋/孙茉莉)