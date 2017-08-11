欧元债市：德债需求大增，因特朗普升高对朝鲜言语攻势

路透伦敦8月11日 - 市场对德国公债的需求周五加大，因美国总统特朗普对朝鲜发出新一轮严厉警告。

美国总统特朗称他之前曾警告朝鲜，对美国的任何威胁都将“招致世上前所未见的火与怒”，这些言辞可能还不够强硬。朝中社之前称，朝鲜军方将在8月中之前完成制定发射四枚中程导弹飞越日本、落入关岛附近海域的计划。

美国和亚洲股市下跌，投资者买入包括德债在内的避险资产。

“地缘政治紧张局势成为主要聚焦点：标普500指数隔夜跌1.5%，很多投资者转向避险。这都利好德债，”德国中央合作银行策略师Andy Cossor称。

德国10年期公债收益率因而自6月29日以来首次跌穿0.40%，较7月高位下跌近20个基点。

日本、英国和美国10年期公债收益率也处于或接近6月底以来最低水准。

意大利和德国公债息差周五触及逾三周最阔，达到162个基点，较一个月之前宽10个基点之多。这一息差是备受关注的政治紧张局势衡量指标。

今日稍晚美国将公布7月通胀数据。如果表现强劲，则将强化对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)继续升息及缩表的预期。

德国10年期公债收益率表现：tmsnrt.rs/2fxiJob