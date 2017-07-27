欧元债市：德国两年期公债收益率跌至六周低点，受美联储通胀立场影响

路透伦敦7月27日 - 德国短期公债收益率(殖利率)周四跌至六周低点，因投资者怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)对通胀的立场软化，可能导致该央行在较长时间内将利率维持在较低水准。

美联储周三一如预期维持利率不变，称预计在“相对短期内”开始缩减所持巨量公债。

美联储还指出，整体通胀和衡量基础通胀的指标均下滑--这种趋势已然让一些决策者感到担忧。但美联储预计经济增长将继续加强。

投资者将这些通胀方面的评论视为一个信号，表明美联储不太可能很快再度升息，从而抢购债券和股票。

据CME Group的FedWatch Tool，市场反应美联储在12月会议上升息的机率为50%，低于周三政策声明前的52%。

“联邦公开市场委员会(FOMC)昨晚公布的声明没有什么实质变化，但这些调整巩固了美联储越加担心通胀减弱的市场印象，”瑞穗利率分析师Antoine Bouvet称。

欧元区10年期公债收益率当日跌2-3个基点不等。

德国两年期公债收益率跌至六周最低位负0.67%。

“市场对于联储年底升息机率持更加轻松的态度，所以这应支撑所有债券，尤其是短期、具有避险功能的一些债券，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann称。

他补充称，德国短期公债收益率持续面临下行压力，因欧洲央行为货币刺激措施而大量购买公债。由于短期公债符合购债计划的规定，因此今年德国购债主要集中于较短期公债。(完) (编译 汪红英/于春红; 审校 王兴亚/王洋)