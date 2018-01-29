欧元债市：德国五年期公债收益率转为正值，为2015年底以来首见

* 五年期德债收益率触及0.013%，为2015年底以来最高

* 欧洲央行管委克诺特称央行应表明9月后将尽快结束资产购买计划

路透伦敦1月29日 - 五年期德债收益率周一转为正值，为2015年底以来首次，且欧元区公债收益率全面触及新高，此前一名欧洲央行决策者称该央行应表明今年将结束资产购买计划。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员克诺特周日表示，欧洲央行应该表明，当前购债计划9月到期后，将如何尽快结束资产购买计划。“无论如何，没有理由继续实施该计划。”

此番言论，加上美债遭遇抛售，巩固了债市的偏空基调；外界益发预期主要央行正接近迈向撤出特别刺激措施，令债市在近几周受创。

五年期德债收益率升至最高0.017%，为逾三年来首次转为正值，最新报0.002%。

根据Tradeweb，德国10年期公债收益率升至逾两年高点0.625%，而根据路透数据--使用不同的指标公债--德国10年期公债收益率一度升至最高0.707%。

德国两年期公债收益率触及2016年中来最高的负0.51%。

在欧元区，10年期公债收益率上涨2-5个基点不等，法国和荷兰 10年期公债收益率攀升至数个月高位。

“克诺特的言论是债市今天下跌的原因之一，”德国中央合作银行(DZ Bank)利率策略师Andy Cossor称，“另外还有美债下跌的因素。”

10年期美债收益率升至2.724%，为2014年初以来最高；两年期美债收益率攀升至2.161%，为2008年以来最高。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)