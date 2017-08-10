欧元债市：德国公债收益率守在六周低点附近，因朝鲜公布攻击计划

路透伦敦8月10日 - 德国公债收益率周四守在六周低点附近，因朝鲜(北韩)公布向美国领土关岛附近发射飞弹的计划。

虽然华盛顿和平壤之间周三言词交锋所造成的恐慌情绪看来略为消退，但德债等在市场紧张时刻往往会表现良好的资产需求仍相当强劲。

多位分析师表示，尽管美国央行官员倡言收紧货币政策，可能会推高全球利率，但债券收益率可能会进一步下滑。

德国10年期公债收益率日内小涨至0.44%，略高于周三所及低位0.42%。美国10年期公债收益率和10年期英债也略高于周三的六周低位。

“目前避险情绪弥漫，我们会保持谨慎，同时也会避免做空利率市场，”RBC全球宏观策略师Peter Schaffrik称。

“德债收益率有可能再度靠近20基点区域(0.20%)，尤其是风险资产开始略有摇摆时。”

特朗普出人意料的言辞促使朝鲜表示，正在研究计划，向距离关岛30-40公里(18-25英里)的区域发射四枚中程导弹。

有可能再次推高收益率的一个因素便是，美国是否有任何收紧货币政策的行动。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三称，低通胀率并不能阻止美联储下个月开始缩减资产负债表，但可能会迫使其推迟升息至12月或更晚。(完) (编译 张明钧/刘秀红；审校 于春红/艾茂林)