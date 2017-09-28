欧元债市：德国公债收益率触及八周高位，受特朗普税改提议提振

路透伦敦9月28日 - 德国公债收益率(殖利率)周四触及八周高位，在欧债收益率涨势中居前，因美国总统特朗普提出了30年来美国最大税改议案，且强劲数据加大美联储今年再度加息的可能。

特朗普的税改提议，计划降低企业所得税率、对小型企业减税、降低个人最高税率，并取消一些被广泛使用的税费减免规定，其中包括一项惠及民主党占主导的高税率州民众的规定。

税改计划重新提振了对于特朗普政策将提振美国经济和通胀率的预期。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦证实了进一步升息，在此同时美国优于预期的耐久财订单数据也暗示通胀可能升温。

德国商业银行分析师Rainer Guntermann表示，“市场原本已经放弃特朗普复苏(Trump reflation)的相关交易，如今税改计划有了更多细节。”

“这此同时这也让美联储在未来数月有更多升息的理由。”

投资人对此的反应是在美国和欧洲抛售债券，欧洲各地债券收益率(殖利率)上涨3-5个基点。

德国指标10年期公债收益率大涨5个基点至0.518%，创八周来最高，两日来共上涨10个基点，料创下7月初以来最大的两日涨幅。

美国10年期公债收益率日内上涨5个基点至2.36%，使其与同天期德债间的利差拉高至约185个基点，创下7月以来最阔。(完) (编译 王洋/张明钧; 审校 蔡美珍/孙茉莉)