欧元债市：德国经济强劲推高德债收益率，几大主要央行总裁将聚首

路透伦敦11月14日 - 欧元区公债收益率周二全线上涨，因德国经济增长强劲，推动欧元走高。全球几大主要央行总裁将参加一场央行决策者会议。

德国10年期公债收益率涨至0.43%，之前公布的数据显示，受益于活跃的出口和投资活动，德国第三季经济增长加速。欧元兑美元涨至10月欧洲央行会议以来的最高位。

德国作为欧洲最大经济体，其数据向好预示着，将于1000GMT公布的欧元区经济成长数据料也不差，这或将给公债收益率上涨增添新的动力。投资者开始押注刺激举措的逐渐回撤，不仅是在欧洲，更是全球范围内。

美国、德国、日本和英国等所有主要发达经济体的10年期公债收益率近期都在上升。

“(收益率上升的)一个原因是，所有国家，甚至英国GDP增长数据改善，尽管这只是货币政策的一个变数，”百达资产管理有限公司的经济学家Nadia Gharbi表示。

“但重要的是要记住(央行)目标是通胀。GDP增长确实重要，但是(央行)职责在于通胀。”

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一表示，欧洲央行的货币政策必须保持宽松，因为欧元区通胀仍未达到2%的目标水平，尽管经济增长转强，且失业率下降。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦、欧洲央行总裁德拉吉、日本央行总裁黑田东彦、英国央行总裁卡尼11月14日将在法兰克福出席一场欧洲央行会议，主题为“政策效率、究责及声誉的沟通挑战”。欧元区经济增长数据将在这次会议之前发布。

分析师表示，周二晚些时候的重要债券标售也可能对债市产生影响。

德国两年期公债收益率在标售前持平在负0.74%。(完) (编译 高琦/张涛；审校 于春红/张明钧)