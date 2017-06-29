欧元债市：德国10年券收益率触及五周高位，央行缩减刺激担忧犹存

路透伦敦6月29日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周四触及五周高位，投资者尚未能够完全摆脱欧洲央行准备缩减货币刺激措施的担忧。

欧洲央行总裁德拉吉周二发表的讲话，被市场视为暗示可能将微调货币政策，加深市场预期欧洲央行可能将在9月宣布减少刺激措施。

欧洲央行消息人士周三告诉路透，市场过度解读了德拉吉的讲话；这带动公债收益率回吐之前部分急升涨幅。

但本周英国央行总裁卡尼也暗示可能在数月内升息，促使紧张的投资者远离对利率敏感的公债市场。

“看到周二德拉吉讲话引起的后果之后，欧洲央行官员刻意淡化了其传递的信息，”ING的分析师在报告中指出。

“因此，10年期德债收益率有所回落，但‘损害’已经造成，收益率持稳在年内迄今交投区间的上半段。”

德国10年期公债收益率涨5个基点至0.42%，这是五周来的最高水准。

该收益率自两周前触及的七周低位上升了大约19个基点。

欧元区其他公债收益率日内上升5-6个基点不等。美国公债收益率亦在伦敦早盘小幅上升。

在欧元区，市场焦点转向定于周四稍晚公布的德国通胀数据，以从中寻找货币政策前景的线索。(完) (编译 于春红/张涛；审校 蔡美珍/李春喜)