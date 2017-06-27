欧元债市：德国10年期公债收益率在低点附近徘徊，静候央行官员讲话

路透伦敦6月27日 - 德国指标10年期公债收益率(殖利率)周二在近两周低点附近徘徊，因接下来将会有数位央行官员要就经济和货币政策前景发表最新看法。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将于葡萄牙发表讲话，英国央行总裁卡尼预期将会在今日稍后公布金融稳定报告后于记者会上发表讲话。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦定于今日稍后于伦敦讲话。其他美联储官员亦有会议安排。

德债收益率曲线接近七个月来最平状态。

10年期德国公债收益率周二基本持平于0.25%附近，距离上日触及的近两周低位不远。

欧元区其他公债收益率多数也基本持平。

鉴于欧元区通胀率依然偏低，分析师预计欧洲央行会在一段时间内保持超宽松货币政策立场，这压低了公债收益率。

“欧洲经济当前表现不错，通胀也低，对央行而言这看上去很完美，”德国中央合作银行分析师Daniel Lenz称。

“但欧洲央行处境为难，一些经济体表现疲弱、仍需要货币政策刺激，而另一些经济体则比较健康、认为利率过低。”

该地区发债方面关注点有：德国将发售40亿欧元的两年期公债，意大利将发售通胀保值债券。(完) (编译 孙茉莉/孙国玉；审校 艾茂林/张涛)