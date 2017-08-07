欧元债市：德国10年期公债收益率跌向一个月低位，受德国数据拖累

路透伦敦8月7日 - 德国指标10年期公债收益率(殖利率)周一跌向近来创下的一个月低点，因德国6月工业生产意外下降，支撑了有关欧元区即便退出货币刺激措施、其步伐也可能会相当缓慢的观点。

德国6月工业生产较前月下降1.1%，分析师预估为上升0.2%，这是一年以来首次意外下降。

该数据扶助了欧元区债市的人气。由于周五公布的美国非农就业数据强于预期，再次煽动美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12月升息的预期，这令欧元区债市承压。

对于欧洲央行收紧货币政策的预期已有所降温，协助公债收益率回落。

“市场人士认知到，有关缩减量化宽松的讨论要等到秋季，所以相关讨论已经降温，”DZ Bank策略分析师Sebastian Fellechner称。

德国10年期公债收益率下跌1个基点至0.46%，接近周五触及的一个月低点0.45%。

其他欧元区长债收益率下跌1-2个基点，朝鲜核计划相关的地缘政治紧张情势，支撑公债的避险买需。

本周新债供给较少亦被视为一项利多。奥地利周二将发行11亿欧元债券，德国周三发行40亿欧元五年期公债。

Fellechner指出，投资人料将关注今日稍晚公布的欧洲央行7月资产购买细目。(完) (编译 汪红英/蔡美珍；审校 张明钧/艾茂林)