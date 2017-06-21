欧元债市：德国30年期公债收益率跌向两个月低位，待同期债标售活动

路透伦敦6月21日 - 德国长天期债券收益率(殖利率)周三跌向两个月低位，等待债券标售，新的标债活动料表现出投资者重新评估国内外货币政策收紧步伐的程度。

德国定于周三标售30年期公债。过去一个月30年债收益率跌逾20个基点。

债券收益率通常会在标债前夕上升，因投资者在组合中腾出空间迎接新供应，但在当前油价跌至数月低位以及通胀前景低迷背景下，欧洲早盘时段并未见上述迹象。

低迷的通胀影响了欧洲央行官员在本月早些时候会议上表达的谨慎基调，也使得投资者质疑美联储在上周升息后是否还能在今年再度升息。

一位美国决策官员周二称，公债收益率偏低意味着美联储在进一步升息时需谨慎行事。

“面对相对淡静的市场，我们通常预期在标售前会出现一些疲势，”瑞穗策略师Antoine Bouvet称。

“但鉴于这样的货币政策背景，我们认为该债券会吸引到买家...由于10年期债收益率下滑，会有更多来自需要把收益率加入他们组合的投资者的需求。”

周三，德国30年期债收益率下跌2个基点至1.05%，距上周触及的两个月低点1.04%仅咫尺之遥。10年期债收益率也下跌2个基点至0.25%，接近两个月低点。

德国两年期债和30年期债收益率差为169个基点，为年内最低水平。(完) (编译 刘秀红/侯雪苹；审校 张若琪/于春红)