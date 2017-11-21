欧元债市：德法公债收益率之差重返危机前水平，市场对欧元区愈发乐观

路透伦敦11月21日 - 法国和德国借款成本之差周二收窄至2010-2012年的欧债危机爆发前以来的最低，市场对欧元区愈发感到乐观，盖过对德国政治僵局的担忧。

一名分析师称，由于没有大规模债券发售，欧洲央行继续实施刺激政策，以及年内剩余时间也没有重大事件风险，目前市场没有理由做空欧元区。

因此，欧元区评级较低国家的公债继续最近的出色表现，整个欧元区的收益率之差进一步缩窄。

“所有放空法国公债的部位已经慢慢被挤出，在没有明显风险近逼、且供给逐渐减少的情况下，现在没有人愿意建立空仓，”ING策略分析师Benjamin Schroeder称。

他表示，就连德国政治僵局歹戏拖棚的可能性，也动摇不了债市投资人。

“欧洲已经有过很多看守政府的经验。比利时和荷兰的经验不太坏，事实上他们(在没有正式政府情况下)还运作得不错，德国经济情况看来也很好，”他称。

在此情况下，周二早盘时法国10年期公债收益率高出德债的利差缩窄至17个基点，为2009年8月以来最窄。

受欧债危机影响，2011年11月时，法国与德国公债利差达到191个基点，意大利-德国公债利差高达536个基点。

意大利-德国10年期公债利差报143个基点，接近本月稍早触及的一年低位。

其他南欧国家公债收益率周二下跌2-3个基点。(完) (编译 李春喜/蔡美珍；审校 王洋/张明钧)