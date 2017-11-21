欧元债市：德法公债收益率差重返危机前水平，市场对欧元区愈发乐观

* 10年期法国和德国公债利差收窄至15个基点

* 低评等欧债跑赢，因德国自由民主党(FDP)带来的风险减退

路透伦敦11月21日 - 法国和德国公债收益率差周二收窄至2010-2012年的欧债危机爆发前以来的最低，市场对欧元区愈发感到乐观，对“法国退欧”的担忧减退。

2月，欧元区最大两个经济体的公债利差走宽至最多80个基点，受反欧盟的法国总统候选人勒庞可能在选举中胜出的前景拖累。

但中间派候选人马克龙当选总统，逆转了市场走势，且德国出现罕有的政治僵局，令利差进一步收窄。

周二10年期法国和德国公债利差收窄至15个基点，为2009年8月来首见的水准。

“法国今年上半年的所有政治不确定都已消退，市场聚焦在宏观经济因素，”德国中央合作银行(DZ Bank)分析师Sebastian Fellechner表示。

法国政治气候缓和，与德国形成对照。在德国总理梅克尔周末组建联合政府的磋商失败后，德国将可能举行新的大选。

分析师直指，欧元区人气总体正面，是利差收窄的另一个原因。

由于没有大规模债券发售，欧洲央行继续实施刺激政策，以及年内剩余时间也没有重大事件风险，目前市场没有理由看淡欧元区，ING策略师Benjamin Schroeder说。

“所有那些作空法国公债的头寸慢慢地被挤出，在没有明显的风险临近和供应接近尾声的情况下，现在没有人愿意建立空头，”Schroeder说。

周二意大利和德国10年期公债利差报141个基点，接近本月稍早触及的一年低位。

其他南欧国家公债收益率 周二下跌3-4个基点，因投资者继续把握通胀温和的环境下，南欧国家公债收益率高企的机会。

德国总理梅克尔的德国基督教民主党(CDU)、亲商界的自由民主党(FDP)和绿党的组建联合政府磋商失败，可能扶助南欧国家公债的表现，Fellechner表示。

“自由民主党对南欧国家的政策强硬，现在组建联合政府的磋商失败，这对二线国家公债利差有利。”他说。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)