欧元债市：意大利与西班牙公债利差缩小，政治风险已被消化

* 意大利/西班牙公债收益率差为30个基点，为9月水准的一半

* 欧债收益率全面下跌，此前鲍威尔获提名为美联储主席且美国公布数据

路透伦敦11月3日 - 意大利较西班牙公债利差周五触及逾一年来最窄水平，约为六周前的一半，因公债市场已经消化了欧元区政治风险。

分析师相信，意大利选举法的变化降低了明年意大利选举中出现民粹主义胜利的机会，而西班牙断然终结加泰罗尼亚独立诉求，也赢得了债券市场投资者的认可。

总体来看，投资者最近追捧南欧债券，意大利、西班牙、葡萄牙和希腊公债收益率在过去一个月全面大幅下降。

分析师称，在货币政策依然宽松的背景下，市场正利用欧元区政治担忧缓解之机。

“不管这是否有道理，市场目前对意大利的政局并不担忧，另一方面，凭借增长加速，以及银行业问题不再那么明显，基本面形势正在改善，”德国中央合作银行(DZ Bank)策略师Daniel Lenz说。

“欧元区经济增长加速的整体形势，加上欧洲央行维持宽松政策，对欧元区二线国家的公债利差非常有利。”

意大利公债与可比德国公债收益率之差周五报142个基点，与可比西班牙公债收益率之差为30个基点，均创逾一年以来最窄水准。

美国总统特朗普提名美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔为美联储下任主席。外界认为鲍威尔的立场比其他候选人稍微温和一些。

最新的美国非农就业报告扶助拉低欧债收益率。

美国10月非农就业岗位增速加快，9月就业增长因飓风来袭放缓，不过薪资增长年率明显回落，放弃找工作的人急增，令劳动力市场蒙阴。

10年期德国公债收益率下跌至七周低位0.35%。其他欧元区公债收益率日内小幅下跌。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)