欧元债市：意大利公债收益率上升，因3月大选前景重燃政治不确定性

* 意大利公债收益率升至两周高位

* 意大利和德债收益率差也走宽至两周最宽水准

* 市场静待美联储利率决定

路透伦敦12月13日 - 意大利10年期公债收益率周三上涨，该国可能在3月举行大选，令人担心欧元区第三大经济体政治稳定性。

和总统办公室接触的议会消息人士周三表示，意大利议会将在圣诞节和新年期间解散，全国大选可能在3月4日进行。

该消息人士表示，大选也可能在3月11日进行。很快会就选举时间作出最终决定。意大利必须在5月底之前举行全国大选，但多数政治党派希望大选日期越早越好。

尽管中间偏右党派预料将在大选中赢得多数席位，但民意调查结果显示，他们不会赢得绝对多数席位，最可能的结果是出现悬峙议会。

意大利10年期公债收益率急升近9个基点，至1.79%，为约两周最高水准，可望创下近五周来最大单日涨幅。

10年期意大利和德国公债收益率差走宽至约两周最宽147个基点，周二为大约140个基点。

意大利公债遭抛售，也拖累西班牙和葡萄牙公债，令后者的收益率上涨。10年期葡萄牙公债收益率升近5个基点，至1.89%。

其他欧债收益率日内上涨，但总的来说，市场表现迟滞，静待美联储政策会议决定。市场广泛预计美联储将进行今年内第三次加息。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)